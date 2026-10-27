Орловец ответит в суде за выстрел по трактору

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловском муниципальном округе завершено расследование уголовного дела о хулиганстве. Фигурантом стал местный житель, которому предъявлено обвинение в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, вечером возле своего дома в поселке Хвощевский обвиняемый поссорился со знакомым, который управлял трактором. Причиной конфликта стал отказ тракториста помочь с сельскохозяйственными работами. В ходе ссоры мужчина из хулиганских побуждений выстрелил из ружья в сторону лобового стекла кабины трактора.

Заряд дроби повредил кабину и прошел в непосредственной близости от жизненно важных органов потерпевшего. Трактористу удалось покинуть место происшествия и заявить о случившемся. Сейчас комплекс следственных действий завершен, дело ждет рассмотрения в суде.