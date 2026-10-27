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НовостиОбщество27 октября 2026 12:56

В Орловской области ремонтируют школу за 173,8 млн рублей

Школьники в Нарышкино будут учиться в обновленном здании
Елена Зябкина
Фото: департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото: департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Урицком районе Орловской области продолжается капитальный ремонт школы № 1 имени Н. И. Зубилина в поселке Нарышкино. Контракт на проведение капремонта заключен 8 мая 2026 года, его стоимость составила 173,8 млн рублей. Завершить работы подрядчик обязан до 10 ноября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На текущий момент в двух корпусах здания полностью выполнены демонтажные работы. Строители убрали окна, двери, полы и потолки, отбили штукатурку. Кроме того, началось оштукатуривание оконных проемов – это подготовительный этап перед установкой новых оконных блоков. Подрядчик приступил к работам в установленные контрактом сроки.

После завершения капитального ремонта в каждом учебном кабинете появится водопровод, а в одном из корпусов проведут канализацию. Возможность обновить школу в Нарышкино появилась благодаря программе модернизации школьных систем образования, которая реализуется на территории Орловской области при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.