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НовостиОбщество27 октября 2026 9:48

В Орле пресекли торговлю ветпрепаратами вне лицензии

Орловский предприниматель заплатит штраф за продажу лекарств для животных
Елена Зябкина
В Орле пресекли торговлю ветпрепаратами вне лицензии

В Орле пресекли торговлю ветпрепаратами вне лицензии

Фото: Елена Зябкина.

В Орловской области завершилась история с незаконной реализацией ветеринарных средств. Арбитражный суд региона 13 октября вынес решение о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя. Бизнесмен продавал лекарства для животных в городе Орле по двум адресам, которые не были указаны в его лицензии. Решение суда обжаловано не было и вступило в законную силу 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушения удалось выявить в ходе внеплановой документарной проверки, которую провели специалисты надзорного ведомства в июле 2026 года. Поводом для мероприятия стали данные системы цифровой маркировки «Честный знак». Как установили в ходе разбирательства, с 11 июня 2025 года по 3 июля 2026 года орловский предприниматель вел розничную торговлю препаратами по неразрешенным адресам. В продаже находились антигельминтные средства, инсектоакарицидные ошейники, капли для ушей и другие лекарства. Факт реализации подтверждается 1211 кассовыми чеками.

За осуществление деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, в отношении бизнесмена было возбуждено административное дело. Материалы передали в Арбитражный суд Орловской области. В итоге предпринимателя привлекли к ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ и назначили административное наказание в виде штрафа.