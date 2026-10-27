В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

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За прошедшую неделю в Орловской области зарегистрировали около четырех тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости составил 58,57 на 10 тысяч населения, что на 9,2% ниже уровня предыдущей недели. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 60,8%.

В структуре циркулирующих вирусов продолжаются SARS-CoV-2 и вирусы негриппозной этиологии – сезонные коронавирусы, риновирусы, бокавирусы. Отмечены находки вируса гриппа А.

В ведомстве напомнили, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и его осложнений остается вакцинация. В регионе продолжается прививочная кампания: бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. На текущий момент привито более 149 тысяч орловцев – 21,6% от численности населения области.