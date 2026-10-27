В Орловской области стартовала «Монетная неделя»

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области стартовал очередной этап всероссийской акции «Монетная неделя». Мероприятие пройдет с 26 октября по 7 ноября. Орловцы смогут без комиссии обменять монеты на банкноты в банках и магазинах, участвующих в акции, а в отделениях банков – зачислить сумму на счет. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Орловской области.

В регионе будут работать более 200 пунктов приема мелочи, по всей стране – более 20 тысяч. Акция помогает возвращать в оборот монеты, которые долго остаются в домашних копилках. Это позволяет эффективнее использовать уже выпущенные наличные деньги.

В прошлом году в ходе осенней акции орловцы вернули в оборот более миллиона монет на сумму свыше 4,5 миллиона рублей. Чтобы участвовать, нужно собрать российские монеты и выбрать удобный пункт приема на официальном сайте. Перед посещением стоит ознакомиться с условиями конкретного пункта. Для удобства монеты лучше заранее рассортировать по номиналу.