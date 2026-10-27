Орловские артисты выступили для бойцов СВО в госпитале

Фото: Представительство Орловской области при Правительстве Российской Федерации

Квартет преподавателей Орловского государственного института культуры выступил с очередным концертом для участников СВО в московском госпитале, сообщили организаторы. Это уже третий визит орловской группы в Москву и пятый по счету концерт в столичных госпиталях.

Мероприятие организовали представительство Орловской области при правительстве РФ и департамент культуры региона при поддержке депутата Государственной Думы Александра Бирюкова.

Орловские артисты продолжают поддерживать бойцов, проходящих лечение. Концерты в госпиталях стали для коллектива доброй традицией.