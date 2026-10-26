Орловские психологи создали памятку против инфоатак

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Специалисты психологической службы главного управления МЧС по Орловской области разработали памятку о способах распознавания и противодействия негативному информационно-психологическому воздействию, сообщили в ведомстве. В условиях современных вызовов информационное пространство становится полем для психологического воздействия.

Цель таких кампаний – посеять панику, подорвать доверие к органам власти и сорвать мероприятия. Чтобы обеспечить личную безопасность, необходимо знать механизмы работы дезинформации и алгоритмы действий при ее обнаружении. Человек воспринимает большой объем информации, и неожиданные новости могут вызвать тревогу или усилить страх.

Памятка направлена на углубление знаний о современных способах негативного воздействия. В ней описываются принципы восприятия информации и способы влияния на массовое сознание. Особое внимание уделено навыкам распознавания манипуляций и отличия подлинной новости от лжи.

Специалист психологической службы Екатерина Парахина отметила, что убрать информационный поток из жизни невозможно, но соблюдение простых принципов взаимодействия с информацией сделает процесс более безопасным и снизит риск неприятных последствий.