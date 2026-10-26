В Орловской области благоустроили 63 двора и 39 территорий

Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области

В Орловской области в 2026 году уже благоустроено 63 двора и 39 общественных территорий, сообщили на аппаратном совещании в областной администрации. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. С 2019 года в регионе благоустроено свыше 1300 дворов и общественных пространств.

В текущем году совокупный объем средств на эти цели превышает 1 миллиард рублей. Часть территорий Орла благоустраивается на средства в рамках сотрудничества с правительством Москвы. Также ведутся работы на объектах – победителях всероссийских конкурсов.

В 2026 году запланировано благоустроить 78 дворов и 45 общественных территорий, что на 128% превышает показатель федерального центра. На текущий момент выполнено 83% плана. В парке Победы Орла реализован проект «Аллея Победителей», начато благоустройство 13 дворов и трех скверов.

В 2027 году работы продолжатся: планируется благоустроить не менее 36 общественных территорий, объем финансирования составит 363 миллиона рублей. Адресный перечень дворов и пространств утвердят до 1 декабря. Ежегодно проходит всероссийское голосование за выбор территорий для благоустройства.