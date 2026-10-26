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НовостиОбщество26 октября 2026 12:27

Орловская ТЭЦ перешла на зимний режим работы

Орловцев предупредили о возможном шуме из-за сброса пара
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Орловская ТЭЦ перешла на зимний режим работы, сообщили в администрации Орла. В связи с ростом потребления электричества и тепла на станции ведутся плановые пусконаладочные работы. Они начались вчера и продолжатся сегодня, 26 октября.

В компании предупредили, что мероприятия могут сопровождаться шумом из-за сброса пара. Горожанам волноваться не стоит: это штатный технологический процесс, который полностью контролирует оперативный персонал станции.

Ресурсоснабжающая организация приносит орловцам извинения за возможное превышение шумового фактора во время регламентного пуска энергетического оборудования. Работы направлены на подготовку станции к отопительному сезону.