Орловское предприятие отправило военнослужащим стройматериалы Фото: Елена Зябкина.

Орловское предприятие отправило гуманитарный груз российским военнослужащим на Донецкое направление, сообщили на производстве. В посылку вошли строительные материалы, необходимые бойцам для выполнения задач.

Директор по развитию предприятия, известный орловский меценат Олег Карпиков отметил, что помощь отправляют уже не в первый раз.

– Мы сегодня отправляем гуманитарную помощь для наших бойцов, которые выполняют большую задачу для всей нашей страны. В груз входят фанера, деревянные брусы от нашего завода. Мы отправляем уже не первый раз помощь военнослужащим, уже даже сложно посчитать сколько грузов всего мы отправили», – сказал Олег Владимирович.

Генеральный директор Лидия Бурлакова подчеркнула, что считает сбор помощи своим гражданским долгом и старается пробудить это чувство в коллективе.

– Сбор гуманитарной помощи для наших ребят я считаю своим гражданским долгом. Стараюсь пробудить это чувство в своих людях. Мы помогаем также и финансово через органы нашей власти. На заводе в основном работают женщины, и они отзываются на предложения помочь. Были случаи, когда мы предлагали поработать в выходной чисто на гуманитарку – добровольно, только те, кто хочет – никто не отказался, – рассказала она.

Руководитель отдела маркетинга Сергей Михеев и руководитель группы снабжения Иван Власов отмечают, что коллектив всегда охотно откликается на идею помочь. По их словам, это формирует чувство патриотизма и сплоченности.

Лидия Бурлакова также рассказала об обратной связи, которую держат с ней российские военнослужащие. Директор предприятия следит, чтобы вся гуманитарная помощь была доставлена по адресу.