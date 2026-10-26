В Орле ищут еще одного пропавшего после удара ВСУ по заводу

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области сообщил, что 17 человек после удара ВСУ по заводу в Орле обратились в медучреждения, семеро находятся на стационарном лечении, остальные – на амбулаторном. После разбора завалов обнаружены четверо погибших, поисковые мероприятия продолжаются, местонахождение еще одного человека неизвестно.

Пострадавшим и семьям погибших в результате ракетной атаки на предприятие в Советском районе Орла оказываются меры поддержки, сообщил губернатор на аппаратном совещании. Память погибших почтили минутой молчания. Глава региона отметил, что благодаря слаженной работе удалось избежать большого количества жертв.

Сегодня будет подписано постановление о мерах поддержки пострадавших и семей погибших. Идет сбор информации по работникам завода и поврежденным домам. В результате пожара у многих сотрудников утрачены документы, решается вопрос их восстановления. Прорабатываются возможности возобновить производство, к решению подключился Минпромторг.

Совместно с Минтрудом предстоит отработать механизмы поддержки граждан, которые будут вынуждены уйти в простой. Губернатор поблагодарил орловцев за неравнодушие: люди несут цветы к заводу, поступают звонки с предложением помощи. Потребности в людях и крови для пострадавших нет. Глава региона также обратил внимание на распространение ложной информации и необходимость привлечения к ответственности за панику.