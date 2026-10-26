Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 октября 2026 8:28

Орловский Соцфонд выплатит помощь пострадавшим при атаке ВСУ

Орловским семьям погибших и пострадавшим перечислят средства
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Отделение Социального фонда по Орловской области готово произвести выплаты пострадавшим и семьям погибших при террористической атаке на завод в Советском районе Орла. Об этом сообщает СФР по Орловской области.

Меры поддержки включают страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве для пострадавших и членов семей погибших, а также иные социальные выплаты при наличии оснований.

Кроме того, с правительством Орловской области достигнута договоренность о том, что специалисты фонда оперативно окажут работникам завода помощь в восстановлении документов, уничтоженных в ходе пожара. Выплаты будут произведены в кратчайшие сроки.