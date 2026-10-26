Орловский Соцфонд выплатит помощь пострадавшим при атаке ВСУ

Фото: Нина Соколова

Отделение Социального фонда по Орловской области готово произвести выплаты пострадавшим и семьям погибших при террористической атаке на завод в Советском районе Орла. Об этом сообщает СФР по Орловской области.

Меры поддержки включают страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве для пострадавших и членов семей погибших, а также иные социальные выплаты при наличии оснований.

Кроме того, с правительством Орловской области достигнута договоренность о том, что специалисты фонда оперативно окажут работникам завода помощь в восстановлении документов, уничтоженных в ходе пожара. Выплаты будут произведены в кратчайшие сроки.