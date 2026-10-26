В Орловской области создали 200 км противопожарных полос

Фото: Управления лесами Орловской области

В Орловской области завершается пожароопасный сезон, сообщили в управлении лесами региона. Полностью завершен третий уход за противопожарными минерализованными полосами. В общей сложности обновлено 2500 километров минполос, создано 200 километров новых, отремонтировано 33 километра дорог противопожарного назначения.

Патрулирование проводилось 41 мобильной группой общей численностью 129 человек по 115 маршрутам наземного патрулирования протяженностью 7500 километров. Особое внимание уделялось противопожарному обустройству населенных пунктов и летних оздоровительных лагерей, граничащих с лесными массивами.

Для тушения лесных пожаров создано 97 мобильных групп пожаротушения общей численностью 369 человек. В арсенале лесников имеется 34 единицы лесопожарной техники и более тысячи единиц противопожарного оборудования. Государственные инспекторы 37 раз выезжали на ликвидацию очагов горения на подступах к лесу с участием более 100 человек.