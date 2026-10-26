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НовостиПроисшествия26 октября 2026 6:51

В Орле нашли наркотики в квартире местного жителя

Орловец хранил запрещенное вещество для собственного употребления
Елена Зябкина
Фото: архив УМВД России по Орловской области

Фото: архив УМВД России по Орловской области

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД изъяли в квартире местного жителя запрещенное к обороту вещество, сообщили в региональном УМВД.

Обыск проводился в рамках расследования другого уголовного дела и проверки 36-летнего орловца на возможную причастность к противоправному деянию.

В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили пакетик с веществом белого цвета. Согласно исследованию химиков-экспертов, в жилище мужчины изъяли 0,32 грамма метилэфедрона.

Житель областного центра пояснил, что хранил наркотическое средство для собственного употребления. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Мужчине избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.