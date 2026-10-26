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НовостиСпорт26 октября 2026 6:27

Орловские футболисты почтили память жертв атаки на завод

Орловский ФК «Орел» победил липецкий «Металлург»
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина.

ФК «Орел» одержал победу над липецким «Металлургом» в выездном матче, сообщили в клубе. Игра состоялась 24 октября в Липецке в рамках 29-го тура Второй лиги «Б». На матче специальным баннером почтили память жертв ракетной атаки на предприятие в Орле 23 октября.

Орловская команда победила со счетом 2:1. Мячи в ворота липчан забили Георгий Борисов и Даниил Арсентьев. Еще один гол на счету Дмитрия Пахомова из «Металлурга».

После этой игры ФК «Орел» набирает 33 очка. 31 октября команда проведет заключительный матч сезона: на Центральном стадионе имени Ленина «зелено-белые» примут столичную «Родину-3».