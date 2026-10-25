Орловские преподаватели представят Россию на мировом финале GMC

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

В Москве подвели итоги 20-го национального финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Победу одержала команда «Так бывает!», в состав которой вошли преподаватели Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Сообщили в пресс-службе вуза. В суперфинале боролись семь команд, а на национальном этапе участвовали 39 коллективов.

GMC – крупнейшее в мире командное соревнование по стратегии и управлению бизнесом на основе компьютерной симуляции. Участники управляют виртуальными компаниями: анализируют историю, разрабатывают стратегию и принимают решения по маркетингу, производству, финансам и логистике. Чемпионат позволяет развить стратегическое мышление и навыки командной работы.

Орловский вуз в команде-победителе представляли Олег Кожанчиков, Илья Шалаев, Елена Минакова, Наталья Думнова и Евгения Симонова. Команда участвует в чемпионате десять лет, и победа стала результатом накопленного опыта. В ноябре орловским преподавателям предстоит защищать честь страны на мировом финале в Лагосе.