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НовостиПроисшествия23 октября 2026 18:52

Клычков: После удара по предприятию в Орле в больницы обратились 8 человек

Губернатор рассказал о последствиях ракетного удара и о том, какие сейчас работы ведутся на месте атаки
Ольга АФАНАСЬЕВА
С последствиями ракетного удара разбираются экстренные службы

С последствиями ракетного удара разбираются экстренные службы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Восемь человек обратились за медицинской помощью после ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле. Об этом в своем канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он уточнил, что прямо сейчас вернулся с места атаки. После ракетного удара на предприятии возник пожар, но его удалось полностью ликвидировать.

- Буквально пару секунд назад мне из МЧС сообщили, что огонь полностью ликвидирован, приступили к разбору завалов. На данный момент после удара в больницы обратились или были направлены восемь человек. Все они получили либо осколочные ранения, либо повреждения от упавших конструкций, к счастью, серьезного вреда здоровью не было нанесено, - уточнил губернатор Андрей Клычков.

Сейчас на территории предприятия работают экстренные службы. Продолжается разбор завалов. Также будут обследованы близлежащие дома - причиненный ущерб зафиксируют, будет решен вопрос компенсаций. Напомним, что ракетный удар ВСУ нанесли в час пик - прямо в конце рабочего дня, когда сотрудники расходились по домам.