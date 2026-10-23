В Орле показали мощь сельхозтехники на выставке

В Орле на площади Ленина работает выставка сельскохозяйственной техники. Экспозиция продлится до 18:00. На ней представлены новые комбайны, современные тракторы и самоходные опрыскиватели. Орловцы могут не только рассмотреть машины, но и сделать фото на память.

С достижениями аграриев ознакомился губернатор Андрей Клычков и гости, участвующие в праздновании Дня работника сельского хозяйства. Также в фойе областного театра развернули экспозицию научных и финансовых организаций, поставщиков удобрений и средств защиты растений.

Глава региона отметил, что аграрии составляют славу области, а орловцы следят за их успехами и вкладом в обеспечение продовольственной безопасности страны. Он подчеркнул, что рекорды АПК строятся на ответственном труде, науке и применении современной техники.