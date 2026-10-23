Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 октября 2026 14:38

В Орле показали мощь сельхозтехники на выставке

Орловские аграрии отметили профессиональный праздник
Елена Зябкина
В Орле показали мощь сельхозтехники на выставке

В Орле показали мощь сельхозтехники на выставке

В Орле на площади Ленина работает выставка сельскохозяйственной техники. Экспозиция продлится до 18:00. На ней представлены новые комбайны, современные тракторы и самоходные опрыскиватели. Орловцы могут не только рассмотреть машины, но и сделать фото на память.

С достижениями аграриев ознакомился губернатор Андрей Клычков и гости, участвующие в праздновании Дня работника сельского хозяйства. Также в фойе областного театра развернули экспозицию научных и финансовых организаций, поставщиков удобрений и средств защиты растений.

Глава региона отметил, что аграрии составляют славу области, а орловцы следят за их успехами и вкладом в обеспечение продовольственной безопасности страны. Он подчеркнул, что рекорды АПК строятся на ответственном труде, науке и применении современной техники.