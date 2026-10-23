Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 октября 2026 13:47

В Орловской области выявили 31 фальшивую банкноту и 3 монеты

Орловцы чаще всего подделывали пятитысячные купюры
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина.

С начала года в банковском секторе Орловской области обнаружили 31 фальшивую банкноту и 3 поддельные монеты, сообщили в региональном отделении Банка России. По сравнению с прошлым годом количество подделок изменилось незначительно.

Чаще всего встречались фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей – за девять месяцев их обнаружили 25. Тысячерублевых подделок выявили в пять раз меньше – 5, двухтысячных – всего одну. Среди монет попались две пятирублевые и одна десятирублевая.

Банк России проводит бесплатное дистанционное обучение для кассиров торговли, чтобы снизить риск попадания фальшивок в оборот. Специалисты, прошедшие курсы и сдавшие тест, получают сертификат и наклейку для рабочего места. Также дважды в год проходит акция «Монетная неделя», призванная вернуть мелочь в оборот.