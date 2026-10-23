В Орле аннулировали сертификаты на три тонны куриных полуфабрикатов Фото: Елена Зябкина.

В Орле Россельхознадзор аннулировал производственные сертификаты почти на три тонны куриных полуфабрикатов, сообщили в управлении по Орловской и Курской областям. Нарушения выявили 19 октября при анализе данных системы «Меркурий» на одном из мясоперерабатывающих предприятий города.

Установлено, что уполномоченное лицо индивидуального предпринимателя оформило выработку 2900 килограммов полуфабрикатов из мяса птицы, указав в качестве единственного сырья лишь 1020 килограммов грудки цыплят бройлеров. Сопоставление показало технологическую и количественную несопоставимость: из грудки невозможно получить филе окорочка, крыло или суповой набор, а заявленные объемы втрое превышают объем сырья.

Выявленные факты свидетельствуют о внесении недостоверных сведений и нарушении правил оформления производственных транзакций. Сертификаты аннулированы, получатели продукции уведомлены о допущенной ошибке. Анализ нарушений при оформлении ветеринарных документов продолжается.