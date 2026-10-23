Орловские аграрии собрали миллион тонн масличных культур Фото: Елена Зябкина.

В преддверии Дня работника сельского хозяйства агропредприятия Орловской области собрали миллион тонн масличных культур, сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства. В том числе рапса – 489 тысяч тонн, сои – 380 тысяч тонн, подсолнечника – 98 тысяч тонн, льна масличного – 33 тысячи тонн.

Посевная площадь масличных в 2026 году составила 480,7 тысячи гектаров, за три года она выросла на 14%. Убрано уже 84% площади, средняя урожайность составляет 24,8 центнера с гектара. Уборка рапса и льна завершена, продолжается уборка сои и подсолнечника.

Масличные культуры являются высокомаржинальными: рентабельность производства в 2023-2025 годах составила 36-44%, продукция идет на экспорт. В 2025 году в регионе произведено 257,7 тысячи тонн растительного масла, область заняла второе место в России по производству рапсового масла. Производственные мощности по переработке маслосемян составляют 950 тысяч тонн в год.