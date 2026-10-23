Орловцев предупредили о новой схеме мошенничества с Пушкинской картой

Средства Пушкинской карты подходят исключительно для оплаты именных билетов в официально зарегистрированные театры, музеи и кинотеатры. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА.

Орловцев предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты находят подростков в соцсетях и мессенджерах, а затем предлагают им быстро обналичить деньги с Пушкинской карты. Получив данные карты и код из СМС, преступники списывают все средства и исчезают.

Свои аккаунты мошенники сразу удаляют или блокируют для усложнения поисков. Как уточнили в региональном правительстве, на украденные деньги аферисты покупают билеты для перепродажи или проводят фиктивные платежи через подставные организации.

- Любые предложения вывести или конвертировать деньги с Пушкинской карты - обман. Средства выделяются из федерального бюджета исключительно для оплаты именных билетов в официально зарегистрированные театры, музеи и кинотеатры, передавать которые третьим лицам запрещено, - напоминают власти.