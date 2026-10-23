Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА.

К весне в Орле высадят 75 тысяч луковиц тюльпанов. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне на клумбе у флагштока рядом с горадминистрацией озеленители убрали отцветшие бархатцы, подготовили почву и высадили три тысячи луковиц нежно-розовых тюльпанов. Еще около двух тысяч - у памятника Ленину и в сквере имени Лескова. В ближайших планах сотрудников «Спецавтобазы» работы на улице Ленина и клумбах вблизи Брестской улицы.

Параллельно в Орле продолжается и осеннее озеленение. До наступления заморозков растения как раз успеют адаптироваться к новым условиям. Накануне возле сухого фонтана в районе «Трилистника» высадили 11 кустов можжевельника. А в ближайшее время в городе высадят более 900 молодых лип, рябин и остролистных клёнов.