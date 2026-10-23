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НовостиПроисшествия23 октября 2026 10:14

В квартире у 36-летнего жителя Орла нашли наркотики

Хотя обыск проводили в рамках другого уголовного дела
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: УМВД по Орловской области

Фото: УМВД по Орловской области

В квартире у 36-летнего жителя Орла нашли наркотики. Мужчину проверяли в рамках расследования другого уголовного дела. Полицейские нагрянули к нему домой с обыском и обнаружили пакетик с веществом белого цвета.

Согласно результатам экспертизы, в жилище мужчины сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли 0,32 грамма мэтилэфедрона.

Житель областного центра заявил правоохранителям, что хранил наркотическое средство для собственного употребления.

Как сообщили в региональном управлении УМВЛ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.