Братья Федотовы из Орловской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области

Всероссийские соревнования «Надежды России» по рукопашному бою прошли в Санкт-Петербурге. Спортивное состязание собрало сильнейших юношей и девушек страны, в том числе и из Орловской области. Медали разыгрывали среди 344 участников из 23 субъектов России в возрастных категориях 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

По итогам соревнований сразу двое орловских спортсменов оказались в числе лучший и заработали медали. Как сообщили в региональном правительстве, на высшую ступень пьедестала поднялся Степан Федотов. А его брат Иван стал третьим и завоевал бронзу.