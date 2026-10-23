В Орловской области завершили капремонт дороги «Комаричи – Дмитровск» – Девятино

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Капитальный ремонт участка межрегиональной дороги «Комаричи – Дмитровск» – Девятино в Дмитровском районе завершили. Протяженность обновлённого участка составила около пяти километров. Об этом 23 октября рассказали в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Рабочие демонтировали старые слои покрытия, уложили подстилающий песчаный слой и двухслойное щебеночное основание – в том числе в местах пучинообразований. Проезжая часть была расширена, а дорожная одежда сформирована из двух слоёв асфальтобетона

Отдельное внимание уделили инфраструктурным элементам: отремонтировали две водопропускные трубы, обустроили съезды и примыкания к автодороге, восстановили обочины восстановлены.

- Безопасность дорожного движения обеспечена нанесением 14 490 погонных метров дорожной разметки термопластиком, а также установкой 18 дорожных знаков. На завершающем этапе специалисты укрепляют земляное полотно, откосы и обочины путём засева травы. В ближайшие дни работы завершат, - уточнили в департаменте.