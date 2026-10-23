Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 октября 2026 9:53

В Орловской области завершили капремонт дороги «Комаричи – Дмитровск» – Девятино

Рабочие не только обновили полотно, но и уделили внимание инфраструктурным элементам
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Капитальный ремонт участка межрегиональной дороги «Комаричи – Дмитровск» – Девятино в Дмитровском районе завершили. Протяженность обновлённого участка составила около пяти километров. Об этом 23 октября рассказали в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Рабочие демонтировали старые слои покрытия, уложили подстилающий песчаный слой и двухслойное щебеночное основание – в том числе в местах пучинообразований. Проезжая часть была расширена, а дорожная одежда сформирована из двух слоёв асфальтобетона

Отдельное внимание уделили инфраструктурным элементам: отремонтировали две водопропускные трубы, обустроили съезды и примыкания к автодороге, восстановили обочины восстановлены.

- Безопасность дорожного движения обеспечена нанесением 14 490 погонных метров дорожной разметки термопластиком, а также установкой 18 дорожных знаков. На завершающем этапе специалисты укрепляют земляное полотно, откосы и обочины путём засева травы. В ближайшие дни работы завершат, - уточнили в департаменте.