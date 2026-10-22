В двух районах Орловской области подготовились к зиме

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Глазуновском и Малоархангельском районах Орловской области подготовились к зимнему содержанию дорог, сообщили на совещании с главами муниципалитетов. В Глазуновском районе на зимнее содержание 259 дорог протяженностью 267,4 километра планируют направить 5,2 миллиона рублей. Для расчистки снега привлекут 10 единиц техники, заготовлено 300 тонн песко-соляной смеси.

В приоритете – расчистка 12 школьных маршрутов, дорог к социально значимым объектам и обеспечение проезда к центральным населенным пунктам. С наступлением зимы дорожные службы будут работать круглосуточно.

В Малоархангельском районе на расчистке дорог задействуют 24 единицы техники, включая грейдеры, комбинированные дорожные машины и тракторы. Договоры на расчистку по сельским поселениям уже заключены. В первую очередь будут убирать 10 школьных и 6 автобусных маршрутов, подъезды к социальным объектам. Песко-соляная смесь завезена во все школы, детские сады, дома культуры и сельские администрации.