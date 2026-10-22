Орловские приставы не пустили в суды 1,4 тысячи опасных предметов

Фото: УФССП России по Орловской области

За девять месяцев 2026 года судебные приставы предотвратили пронос более 1,4 тысячи опасных предметов в суды Орловской области, сообщили в региональном управлении службы. Приставы ежедневно обеспечивают охрану зданий Арбитражного суда, областного суда, районных судов и судебных участков на 22 объектах региона.

В ходе выполнения задач по охране и пропускному режиму пресечены попытки проноса запрещенных предметов. Из них 197 единиц газового и травматического оружия, 41 электрошоковое устройство и 1163 иных предмета, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

Благодаря профессиональной работе приставов запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд не попали. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено.