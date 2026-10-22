В Орле прошел Форум производственных профессий

Фото: дпартамент образования Орловской области

В Орле 21 октября прошел Форум производственных профессий, сообщили в правительстве региона. Мероприятие состоялось на площадке детского технопарка «Кванториум». Его организовали Центр дополнительного образования автодорожного техникума совместно с департаментом образования.

Главной задачей форума стало знакомство школьников с востребованными направлениями и демонстрация современных технологий, с которыми предстоит работать будущим специалистам. С приветственным словом к собравшимся обратились руководитель департамента промышленности и торговли Сергей Антонцев и представитель профсоюзного движения Валентина Романова.

Программа объединила два направления. Первый блок был посвящен интерактивным мастер-классам, где ребята смогли попробовать силы в различных профессиях. Параллельно прошла стратегическая сессия «Интеграция искусственного интеллекта в образование» с участием педагогов и экспертов.

Форум стал площадкой для диалога между молодежью и специалистами, показав, что современные рабочие специальности – это высокие технологии и реальные перспективы для карьеры.