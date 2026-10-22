В Орловской области возбудили дело за экстремистское видео о силовиках

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя по признакам преступления экстремистского характера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области. Дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности регионального УМВД.

На сегоднящний день известно, что в мае 2026 года подозреваемый разместил в публичном доступе на своей странице в соцсети и в администрируемом сообществе видеоматериалы, направленные на унижение достоинства сотрудников правоохранительных органов. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Подозреваемого задержал следователь. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.