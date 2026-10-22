На площади Ленина в Орле покажут мощь сельхозтехники Фото: Елена Зябкина.

В Орле 23 октября пройдет большая выставка сельскохозяйственной техники, сообщил губернатор Андрей Клычков. Мероприятие развернется на площади Ленина с 9:00 до 18:00. Оно подведет итоги уборочной кампании и завершит неделю празднования Дня работника сельского хозяйства.

Такая выставка уже стала традицией для региона. В одном месте орловцы увидят новые комбайны, современные тракторы и самоходные опрыскиватели.

Посетители смогут не только рассмотреть машины, но и пообщаться с механизаторами и агрономами — теми, кто работает в полях. Губернатор пригласил приходить с детьми и всей семьей, пообещав яркие фотографии и хорошее настроение.