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НовостиПолитика22 октября 2026 7:12

В Орловской области сбили 12 БПЛА

Беспилотники на Орловщине сбивали в течение ночи
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

На территории орловского региона за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО были ликвидированы 12 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы Орловщины, при попытке атаковать область никто не пострадал, объекты инфраструктуры также не получили повреждений. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Только за прошедшую ночь на территории России, по информации Минобороны, было перехвачено и уничтожено 808 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА сбивали над 18 регионами РФ и над акваторией Черного моря.