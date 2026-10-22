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НовостиОбщество22 октября 2026 6:54

Более пятисот орловцев получили звания ветеранов труда

Орловцам положены выплаты и компенсации за многолетний труд
Елена Зябкина
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указы о присвоении почетных званий 525 жителям региона, сообщили в правительстве области. 69 орловцам присвоено звание «Ветеран труда», еще 456 удостоены звания «Ветеран труда Орловской области».

Звания дают гражданам право на получение ряда мер социальной поддержки. В соответствии с законодательством ветеранам предоставляется ежемесячная денежная выплата и компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

Компенсация распространяется на плату за наем и содержание жилья, взнос на капремонт, плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества, и коммунальные услуги. Награды отметили многолетний добросовестный труд орловцев.