Более пятисот орловцев получили звания ветеранов труда

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указы о присвоении почетных званий 525 жителям региона, сообщили в правительстве области. 69 орловцам присвоено звание «Ветеран труда», еще 456 удостоены звания «Ветеран труда Орловской области».

Звания дают гражданам право на получение ряда мер социальной поддержки. В соответствии с законодательством ветеранам предоставляется ежемесячная денежная выплата и компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

Компенсация распространяется на плату за наем и содержание жилья, взнос на капремонт, плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества, и коммунальные услуги. Награды отметили многолетний добросовестный труд орловцев.