В Орловской области осудили энергетика за взятку

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области вынесен приговор бывшему мастеру района электрических сетей энергоснабжающей организации, признанному виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следствие установило, что мужчина отвечал за выявление бездоговорного потребления электроэнергии и составление актов о ее неучтенном потреблении в Орловском муниципальном округе. Действуя из корыстной заинтересованности, он получил от местного жителя 50 тысяч рублей за несоставление акта.

Суд назначил мужчине штраф в 750 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в электросетевых организациях, на два года. Предмет взятки конфискован в доход государства.