Орловский ученый получила грант на систему для операций

Фото: Орловский госуниверситет имени Тургенева

Орловский ученый Елена Потапова получила грант Российского научного фонда на создание системы лазерной визуализации для лапароскопических операций, сообщили в ОГУ имени И.С. Тургенева. Поддержку получат 853 проекта, в число победителей вошел проект доктора технических наук, старшего научного сотрудника Научно-технологического центра биомедицинской фотоники.

Во время лапароскопической операции хирургу важно понимать, насколько хорошо ткани снабжаются кровью, поскольку это определяет их состояние и риск осложнений. Сейчас такая оценка во многом остается субъективной. Сделать ее объективнее может лазерная спекл-контрастная визуализация: при освещении ткани лазером движущиеся эритроциты «размывают» зернистую картину, и по этому эффекту можно получить карту кровоснабжения без введения контрастных веществ.

Однако компактных систем, совместимых со стандартным хирургическим оборудованием, пока не хватает, а малейшие смещения изображения искажают результат. Орловские ученые разработают комплекс, который можно будет подключать к обычным лапароскопам и операционным стойкам.

Для комплекса создадут программное обеспечение, которое будет строить карты кровоснабжения практически в реальном времени и компенсировать смещения. В результате врачи получат инструмент, помогающий во время операции выявлять участки с недостаточным кровоснабжением и объективно оценивать жизнеспособность тканей. Проект станет шагом к созданию отечественного медицинского изделия.