В Орловской области подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

На Орловщине полицейские подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие прошло в два этапа и охватило 9400 человек, из которых 4700 – несовершеннолетние. В акции участвовали полицейские, представители власти, специалисты в сфере профилактики и лечения наркомании, волонтеры и члены казачьих обществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

За время акции проверили свыше 400 мест массового пребывания молодежи, включая увеселительные заведения. На телефоны доверия поступило 34 сообщения, 30 из которых – о фактах незаконного оборота наркотиков, одно – с целью консультации по лечению и реабилитации, три – о распространении пронаркотического контента в интернете.

Выявлено 12 преступлений и 20 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято 465 граммов наркотических средств. В ведомстве отметили, что акция позволила вовлечь граждан в борьбу с наркопреступностью и повысить их осведомленность о проблеме и доступных способах помощи.