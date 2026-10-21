Орловского адвоката осудили за мошенничество

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области вынесен приговор адвокату одной из коллегий, признанному виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следствие установило, что в 2022 году к адвокату обратились две жительницы Болховского района за помощью в признании прав собственности на недвижимость. В период с 2022 по 2023 год он получил от одной доверительницы свыше 141 тысячи рублей, от второй – более 51 тысячи якобы за юридическую помощь и сопутствующие расходы.

В действительности помощь оказана не была, расходы не осуществлялись. Обманув клиенток, мужчина распорядился деньгами по своему усмотрению.

Суд счел собранные доказательства достаточными для обвинительного приговора по двум эпизодам. Юристу назначен штраф в 280 тысяч рублей и на два года запретил заниматься адвокатской деятельностью.