В Орловской области выросло число многодетных семей

Фото: сайт правительства Орловской области

За последние пять лет число многодетных семей в Орловской области увеличилось на 30%, сообщили в региональном департаменте соцзащиты. Сегодня это более 10 тысяч семей, в которых воспитываются свыше 35 тысяч детей. О мерах поддержки рассказала руководитель ведомства Ирина Гаврилина в ходе прямого эфира.

Многодетные семьи могут рассчитывать на федеральные льготы: налоговый вычет на детей, материнский капитал, средства на погашение ипотеки, бесплатный земельный участок, дополнительные вычеты на имущество и транспортный налог, досрочную пенсию для матери и семейную налоговую выплату.

Орловская область стала одной из первых в России, где приняли отдельный региональный закон о поддержке многодетных семей. Региональный материнский капитал выплачивается на третьего и последующих детей и превышает 130 тысяч рублей.

Среди мер региональной поддержки – компенсация платы за детский сад, льготы на коммунальные услуги, бесплатный проезд для детей, компенсация за школьную форму и доплата многодетным мамам на пенсии. Традиции многодетности широко поддерживаются на уровне региона и страны.