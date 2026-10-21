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НовостиОбщество21 октября 2026 7:48

Орловские участники СВО получили умные протезы

Орловцам с инвалидностью выдали высокотехнологичные изделия
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба Отделения Социального фонда России по Орловской области

Фото: пресс-служба Отделения Социального фонда России по Орловской области

В 2026 году региональное Отделение Социального фонда обеспечивает участников специальной военной операции высокотехнологичными протезами с микропроцессорным управлением. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области. Орловцы с инвалидностью получили протезы бедра, голени, плеча и предплечья с микропроцессорным управлением.

Управляющий Отделением СФР по Орловской области Анна Елисеева отметила, что современные протезы приводятся в движение благодаря системе электродов. Они фиксируют электрические сигналы от мышц и передают их на микропроцессор. Такие изделия программируются персонально под особенности движения конкретного человека, что позволяет быстро освоить их и вернуться к привычной жизни.

Электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации оформляется в беззаявительном порядке – автоматически. Он привязан к карте «Мир»: при покупке номинал списывается напрямую продавцу.

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