В орловской больнице возобновили операции по катаракте

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В больнице скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко возобновили проведение сложных операций по лечению катаракты, сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области. Благодаря совместным усилиям ведомства и территориального фонда обязательного медицинского страхования орловцы теперь могут получить помощь, не выезжая за пределы региона.

В офтальмологическое отделение поступило современное оборудование, позволяющее выполнять микрохирургические вмешательства. Новая универсальная офтальмологическая система открывает широкие возможности не только для лечения катаракты, но и для проведения операций на переднем и заднем сегментах глаза.

Работа на новом оборудовании уже успешно началась. В больнице отмечают, что это позволит расширить спектр офтальмологической помощи и сократить время ожидания операций для жителей области.