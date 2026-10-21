Орловские приставы пополнили банк донорской крови

Фото: УФССП России по Орловской области

В преддверии Дня судебного пристава сотрудники управления службы судебных приставов по Орловской области приняли участие в донорской акции «Я спасаю жизнь», сообщили в ведомстве. Мероприятие проходило в несколько этапов: анкетирование, медицинский осмотр и лабораторные исследования, подтверждающие возможность безопасной сдачи крови.

Среди участников были те, кто имеет многолетний опыт регулярных донаций и получил статус почетного донора. Благодаря акции банк компонентов донорской крови региона пополнился почти на пять литров.

Кровь предназначена для запаса, который позволяет оказывать экстренную помощь пострадавшим в авариях, после тяжелых операций, детям и одиноким гражданам. Проведение таких акций стало для орловских приставов доброй традицией.