В Орле 16-летний мотоциклист госпитализирован после столкновения с «Ларгусом»

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, вечером 19 октября 33-летний водитель «Лада Ларгус» ехал по улице Раздольная со стороны улицы Маринченко в сторону улицы Металлургов. Около полдевятого вечера в районе дома №76/5 по улице Раздольная водитель отечественного авто повернул налево вне перекрестка и столкнулся со встречным мотоциклом «KAYO», которым управлял 16-летний юноша без прав на вождение мотоцикла.

Юный мотоциклист в результате аварии получил травмы. Подостка госпитализировали в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине зарегистрировано 13 дорожно-танспортных происшествий. В одном из ДТП пострадал один человек.