В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

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За прошедшую неделю в Орловской области зарегистрировано около 4,4 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости составил 64,52 на 10 тысяч населения, что на 9,3% ниже уровня предыдущей недели.

В возрастной структуре заболевших доля детей до 14 лет составила 57,3%. Среди циркулирующих вирусов продолжаются SARS-CoV-2 и вирусы негриппозной этиологии, отмечены находки вируса гриппа А.

В ведомстве напомнили, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и осложнений является вакцинация. В области продолжается прививочная кампания: бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. На текущий период привито более 137 тысяч орловцев.