Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 октября 2026 14:24

В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Орловцам напомнили о важности прививки от гриппа
Елена Зябкина
Фото: Ирина Кабанова

Фото: Ирина Кабанова

За прошедшую неделю в Орловской области зарегистрировано около 4,4 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости составил 64,52 на 10 тысяч населения, что на 9,3% ниже уровня предыдущей недели.

В возрастной структуре заболевших доля детей до 14 лет составила 57,3%. Среди циркулирующих вирусов продолжаются SARS-CoV-2 и вирусы негриппозной этиологии, отмечены находки вируса гриппа А.

В ведомстве напомнили, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и осложнений является вакцинация. В области продолжается прививочная кампания: бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. На текущий период привито более 137 тысяч орловцев.