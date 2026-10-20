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НовостиОбщество20 октября 2026 12:26

Орловский губернатор сделал прививку от гриппа

В Орловской области вакцинировались более 137 тысяч жителей
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал жителей региона последовать его примеру. Он отметил, что осень – подходящее время позаботиться о здоровье, а вакцинация важна не только для себя, но и для родных и коллег.

Глава региона подчеркнул, что прививка особенно необходима тем, кто много общается с людьми, детям, пожилым и гражданам с хроническими заболеваниями. Грипп может надолго выбить из привычного ритма и привести к серьезным осложнениям. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы.

По словам губернатора, более 137 тысяч орловцев уже вакцинировались. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано около 4,4 тысячи случаев заболеваний ОРВИ. Клычков призвал беречь себя и близких, напомнив о важности коллективного иммунитета.