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НовостиОбщество20 октября 2026 11:13

В Орловской области учредили медаль доктора Турбина

Орловских врачей будут награждать за служение милосердию
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Губернатор Андрей Клычков подписал указ об учреждении медали доктора В. И. Турбина, сообщили в правительстве Орловской области. Наградой будут отмечать высокопрофессиональных врачей, работников социальной сферы, деятелей гуманитарных объединений и коллективы организаций.

Медаль будут вручать за значительный вклад в сохранение традиционной духовности, укрепление нравственных ориентиров, бескорыстное служение принципам христианского гуманизма и милосердия. Также награду получат за заслуги в здравоохранении, развитие медицинской науки, внедрение новых методик диагностики и лечения, подготовку врачебных кадров.

Награждение будет проходить в торжественной обстановке. Медаль представляет собой четырехконечный крест с круглым медальоном, на котором изображен профиль доктора Турбина. На реверсе размещена надпись: «Медаль доктора В. И. Турбина». Вручать награду будет губернатор или уполномоченные им лица.