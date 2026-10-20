В Орловской области учредили медаль доктора Турбина

Фото: сайт правительства Орловской области

Губернатор Андрей Клычков подписал указ об учреждении медали доктора В. И. Турбина, сообщили в правительстве Орловской области. Наградой будут отмечать высокопрофессиональных врачей, работников социальной сферы, деятелей гуманитарных объединений и коллективы организаций.

Медаль будут вручать за значительный вклад в сохранение традиционной духовности, укрепление нравственных ориентиров, бескорыстное служение принципам христианского гуманизма и милосердия. Также награду получат за заслуги в здравоохранении, развитие медицинской науки, внедрение новых методик диагностики и лечения, подготовку врачебных кадров.

Награждение будет проходить в торжественной обстановке. Медаль представляет собой четырехконечный крест с круглым медальоном, на котором изображен профиль доктора Турбина. На реверсе размещена надпись: «Медаль доктора В. И. Турбина». Вручать награду будет губернатор или уполномоченные им лица.