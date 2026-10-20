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НовостиОбщество20 октября 2026 9:21

Орловский детсад № 24 получил «Знак качества»

Орловским педагогам вручили награду за высокие достижения
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

Детский сад № 24 Орла стал лауреатом инновационной методической сети «Учусь учиться» и удостоен «Знака качества» Института системно-деятельностной педагогики. Об этом сообщает администрация города Орла. Награда стала признанием профессионализма педагогов и высокого уровня образовательной работы учреждения.

В детском саду создана особая образовательная среда, которая помогает детям не просто получать знания, но и самостоятельно мыслить, анализировать и находить решения. Педагоги используют технологии деятельностного метода, благодаря которым каждый ребенок учится через собственные открытия.

В управлении отметили, что такой подход развивает у дошкольников любознательность, уверенность в своих силах и готовность к дальнейшему обучению. Именно в детстве закладывается фундамент будущих успехов, а интерес к познанию мира становится началом большого пути.