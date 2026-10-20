Орловцам рассказали, как проверить историю платежей за ЖКУ Фото: Елена Зябкина.

Жителям Орловской области рассказали, как посмотреть историю начислений и платежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в правительстве региона. Если суммы в новой квитанции отличаются от предыдущих, проверить информацию и сверить стоимость услуг за прошлые месяцы можно в приложении «Госуслуги Дом».

В приложении собраны начисления и платежи за прошлые периоды. Данные поступают из государственной информационной системы ЖКХ, куда их вносят управляющие и ресурсоснабжающие организации. Чтобы посмотреть историю, нужно открыть раздел «Счета ЖКУ», нажать на строку «История начислений и платежей», выбрать период и открыть нужную квитанцию.

Оплата, проведенная через сторонние приложения или банки, может отображаться с задержкой, поэтому статус платежа лучше уточнять через несколько дней. Если после сверки остались вопросы, можно направить заявку в управляющую организацию через раздел «Заявки», приложив фото квитанции.