В Орловской области обезвредили шесть беспилотников

Фото: Елена Зябкина

Минувшей ночью силами противовоздушной обороны РФ было сбито девять беспилотных летательных аппаратов над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, во время ночной атаки на територи области никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего над территорией страны, по данным Минобороны России, в течение ночи средства ПВО перехватили 136 вражеских беспилотников самолетного типа. БПЛА сбивали над территориями 14 регионов.