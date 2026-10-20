Более 80 тысяч орловцев получили доступ к мобильной связи Фото: Елена Зябкина.

За счет реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» доступ к мобильной связи и интернету получили более 80 тысяч жителей малочисленных населенных пунктов Орловской области, сообщили на заседании регионального правительства. Сейчас услугами связи обеспечено около половины таких населенных пунктов, к 2030 году показатель планируют довести до 100%.

Проект направлен на обеспечение связью населенных пунктов от 100 до 1000 жителей. С 2014 по 2021 год точки доступа устанавливали по технологии Wi-Fi, сейчас строят базовые станции 2G/4G. За 2021-2025 годы услугами связи обеспечено 190 населенных пунктов, в текущем году строительство ведется еще в 39.

Лидерами по количеству построенных базовых станций стали Кромской, Покровский, Ливенский и Сосковский районы. С учетом населенных пунктов, не требующих дополнительного строительства, обеспеченность малочисленных сел связью составляет около 77%. Голосование по проекту продлится до 8 ноября, квота на строительство в 2027 году будет определена после подсчета голосов.