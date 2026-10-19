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НовостиОбщество19 октября 2026 14:42

В Орловской области сохранят низкую плату за коммунальные услуги

Орловцы будут платить за ЖКУ меньше, чем в соседних регионах
Елена Зябкина
В Орловской области сохранят низкую плату за коммунальные услуги

В Орловской области сохранят низкую плату за коммунальные услуги

Фото: Елена Зябкина.

В Орловской области сохранится один из самых невысоких размеров совокупной платы граждан за коммунальные услуги в ЦФО, сообщил губернатор Андрей Клычков на заседании правительства региона. С 1 октября 2026 года для семьи из трех человек и квартиры площадью 64 квадратных метра платеж составит 7 571,3 рубля.

По словам главы региона, сроки изменения тарифов перенесены на 1 октября. Для области утверждены индексы: с начала года – 1,7%, с 1 октября – 15%. Повышение связано с увеличением минимальной заработной платы, изменением прогнозного уровня инфляции и ростом стоимости энергоресурсов и материалов.

В сфере теплоснабжения тариф в среднем вырос на 17%, водоснабжения – на 17,9%, водоотведения – на 20%, газоснабжения – на 9,7%, обращения с ТКО – на 13,2%. Рост тарифов на горячую воду в среднем по области составил 16,8%.

По электроснабжению для городского населения тариф в пределах социальной нормы вырос на 11,2% и составил 6,64 рубля за кВт·ч. Для сельского населения и граждан с электроплитами тариф составил 5,31 рубля за кВт·ч. Плата за ТКО с одного человека в многоквартирном доме составляет 117,92 рубля.